Федеральные медучреждения тоже смогут выдавать бесплатно лекарства детям из многодетных семей

Ранее это было возможно только для региональных учреждений

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бесплатные лекарства для детей до шести лет из многодетных семей теперь будут выдаваться не только в региональных, но и в федеральных медицинских учреждениях, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что родители таких детей могут получать лекарства по рецепту в специализированных аптеках.

"Поскольку финансирование такое меры поддержки шло через бюджеты российских субъектов, то и оформлять рецепт нужно было в региональной медицинской организации, - заметил Мишустин. - Теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до шести лет можно будет и там, где прикреплен ребенок, то есть также и в федеральных медицинских учреждениях".