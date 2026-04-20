Федеральные медучреждения тоже смогут выдавать бесплатно лекарства детям из многодетных семей

Ранее это было возможно только для региональных учреждений

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бесплатные лекарства для детей до шести лет из многодетных семей теперь будут выдаваться не только в региональных, но и в федеральных медицинских учреждениях, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что родители таких детей могут получать лекарства по рецепту в специализированных аптеках.

"Поскольку финансирование такое меры поддержки шло через бюджеты российских субъектов, то и оформлять рецепт нужно было в региональной медицинской организации, - заметил Мишустин. - Теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до шести лет можно будет и там, где прикреплен ребенок, то есть также и в федеральных медицинских учреждениях".

Михаил Мишустин Правительство
Новости

Экс-министр сельского хозяйства Удмуртии стал фигурантом дела о наркотиках

Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске

Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки БПЛА

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Зампред правительства Новосибирской области Шинделов отправлен в отставку

Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, есть погибший

Тегеран готовит ответ на захват американскими военными судна под иранским флагом

Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы

Предварительный ущерб АПК Дагестана от наводнения оценивается в 600 млн рублей

Стратегические бомбардировщики ВВС США в Англии начали тренировочные полеты
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1773 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов