Посольство РФ предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на Маврикии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На Маврикии зафиксирован рост числа зараженных лихорадкой чикунгунья, которая передается через укусы инфицированных комаров, сообщает посольство РФ в республике.

"Минздрав Маврикия предупреждает о резком росте числа зараженных лихорадкой чикунгунья. На сегодняшний день зафиксировано более 1400 обращений. Настоятельно рекомендуем обращаться к врачу при появлении первых симптомов - головной боли, ломоты в суставах, высокой температуры, ярких кожных высыпаний", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.

Как отметили в посольстве, власти страны призывают граждан не находиться рядом с водоемами со стоячей водой и пользоваться антимоскитными средствами. Лихорадка чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь. Комары также являются переносчиками лихорадки денге.

Маврикий
