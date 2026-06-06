СМИ сообщили о прекращении США разведывательных полетов на Черном море вблизи РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские разведывательные самолеты и беспилотники полностью прекратили полеты над Черным морем вблизи границ России, сообщает портал Itamilradar.

По его данным, до начала конфликта с Ираном присутствие американских разведывательных самолетов в регионе было постоянным инструментом НАТО для мониторинга российской военной активности в Крыму, Черноморского флота и ситуации на Украине. Сегодня это присутствие, которое было обычным делом на восточном фланге НАТО, исчезло, отмечается в сообщении.

Отсутствие особенно заметно, поскольку оно касается наиболее важных американских платформ радиоэлектронной разведки, включая самолеты RC-135W Rivet Joint, вылетавших из Великобритании, беспилотников RQ-4 Global Hawk и патрульных самолетов P-8A Poseidon, базирующиеся на Сицилии, подчеркивает портал.

При этом указывается, что европейские союзники США частично заполнили этот пробел. В последние недели наблюдаются миссии самолетов RC-135W Rivet Joint британских Королевских ВВС, французских разведывательных самолеты, хотя и в более ограниченном объеме, и самолетов радиоэлектронной разведки G550 CAEW ВВС Италии.

Но ни частота, ни интенсивность этих миссий европейских стран не идет в сравнение с уровнем, который ранее поддерживался Соединенными Штатами, считает портал.

По его мнению, одно из объяснений может заключаться в более широких усилиях США по дистанцированию от украинского театра военных действий, и, кроме того, эти меры также согласуются с неоднократными заявлениями президента США Дональда Трампа сократить прямое участие в вопросах обеспечения безопасности Европы.