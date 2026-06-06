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Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили работу линии 330 кВ "Ферроспланая-1" на Запорожской АЭС, сообщили представители ЗАЭС в субботу.

"Специалисты восстановили работоспособность линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивающей собственные нужды станции. После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему", - говорится в канале станции в Max.

Резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурной готовности.

Уточняется, что все системы и оборудование ЗАЭС функционирует в нормальном режиме.

"Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - подчеркнули представители ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена еще с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи, а об отключении линии "Ферросплавная-1" стало известно поздно вечером в пятницу.

Как сообщалось, утром в пятницу в МАГАТЭ заявили, что вступил в силу режим прекращения огня, организованный при посредничестве агентства, для проведения ремонтных работ на ЛЭП "Днепровская". По данным МАГАТЭ, работы займут несколько дней.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
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