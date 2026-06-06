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Что произошло за день: суббота, 6 июня

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Более тысячи соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026. Участие в форуме приняли делегации из 142 стран.

- Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. По словам главы министерства Максута Шадаева, это вопрос "ближайшей повестки". Он отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению, "по пути жестких ограничений".

- США прекратили разведывательные полеты над Черным морем вблизи России. По данным СМИ, одно из объяснений может заключаться в более широких усилиях Вашингтона по дистанцированию от украинского театра военных действий.

- Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля за чиновниками США на фоне конфликта с Ираном. По данным NBC News, уровень угрозы был повышен в последние недели после растущих опасений, что израильская разведка стала более агрессивной, чем обычно, в попытке получить данные США по поводу дальнейших действий в отношении Ирана.

- Количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в ДР Конго превысило 450. От инфекции скончались 82 пациента. Власти предупредили о быстром распространении вируса в стране.

- Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 км над уровнем моря. Пепловый шлейф простирается на 50 км на северо-восток от него. Код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего "красного".

- Теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема Roland Garros. В финале соревнования в Париже россиянка одолела представительницу Польши Майю Хвалиньскую. Кроме того, Алиса Октябрева стала победительницей Roland Garros в соревновании юниоров, победив представительницу Китая Сунь Синьжань.

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