Четверо детей и один взрослый ранены при атаке БПЛА в Брянской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

"В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них - дети", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Max в субботу.