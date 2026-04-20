Для Сахалина и Курил нет угрозы цунами после землетрясения в Японии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Сахалинской области нет угрозы цунами в связи с землетрясением магнитудой 7,4, произошедшим у берегов Японии, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском региональном Центре цунами.

"Для побережья Курильских островов и острова Сахалин угроза цунами отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 20 апреля в 18:53 по сахалинскому времени (10:53 по Москве) в Тихом океане, в 100 км восточнее города Мияко (префектура Иватэ на о. Хонсю), очаг залегал на глубине 35 км под морским дном.

