Землетрясение произошло у берегов Японии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в акватории Японского моря у юго-западного побережья острова Хоккайдо (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, землетрясение зарегистрировано в 10:53 мск в понедельник, четверг, эпицентр в 137 км западнее города Хакодате на Хоккайдо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 35 км, эпицентр - в Тихом океане в 100 км к востоку от города Мияко (префектура Иватэ).