Землетрясение произошло у берегов Японии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в акватории Японского моря у юго-западного побережья острова Хоккайдо (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, землетрясение зарегистрировано в 10:53 мск в понедельник, четверг, эпицентр в 137 км западнее города Хакодате на Хоккайдо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 35 км, эпицентр - в Тихом океане в 100 км к востоку от города Мияко (префектура Иватэ).

Япония Хоккайдо РАН
Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

 Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

 Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

 Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

 ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

Иран отказывается от участия в новом раунде переговоров с США

Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

 Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

В МИД Ирана считают морскую блокаду США нарушением условий перемирия

Орбан не снимет вето на кредит ЕС для Украины до возобновления подачи нефти по "Дружбе"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1777 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов