Японские АЭС не пострадали во время землетрясения

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение у берегов Японии не нанесло ущерба АЭС страны, сообщают в воскресенье японские СМИ.

В сообщениях отмечается, что эту информацию подтвердила Токийская энергетическая компания (TEPCO), а также МАГАТЭ.

Изначально сейсмологи опасались, что землетрясение может представлять опасность для страны. Так, жителей северо-восточной части Японии призвали покинуть прибрежные районы из-за объявленной ранее угрозы цунами после подземных толчков. Предупреждение о цунами действует в префектурах Иватэ, Хоккайдо и Аомори.

В правительстве Японии заявили, что пострадавших или разрушений пока нет.

Премьер Японии Санаэ Такаити объявила, что правительство создало специальную команду по реагированию на экстренные ситуации.

Ранее Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в акватории Японского моря у юго-западного побережья острова Хоккайдо.

Между тем, согласно информации NHK и Kyodo News, максимальная магнитуда толчков составила 7,7. Геологическая служба США оценила магнитуду в 7,4.

В японском метеорологическом агентстве предупредили об угрозе повторных толчков, которые они охарактеризовали как "мегаземлетрясение", на севере страны.