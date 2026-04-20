Прокуроры в 2025 году выявили более 205 тысяч нарушений в сфере образования

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Прокуроры в 2025 году выявили свыше 205 тысяч нарушений в сфере образования, сообщает Генпрокуратура.

"В целях их устранения по протестам прокуроров отменено или изменено свыше 40 тысяч незаконных правовых актов, удовлетворено более 5 тысяч исков", - сказано в сообщении.

По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности были привлечено свыше 45 тысяч лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 100 уголовных дел.

Генпрокуратура держит на постоянном контроле вопросы обеспечения законности в образовании.