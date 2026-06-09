Пожар на нефтебазе в кубанском Усть-Лабинске после субботней атаки БПЛА потушен

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Спасатели потушили возгорание на территории нефтебазы в Усть-Лабинске (Краснодарский край), произошедшее в результате атаки беспилотников в субботу, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Пожар потушен. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю - полная ликвидация в 16:00 мск", - уточнили в ЕДДС.

Как сообщалось, пожар на территории нефтебазы произошел 6 июня в результате атаки беспилотников. Площадь возгорания составляла 5 тыс. кв. метров.

К тушению пожара привлекали 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России. Сообщалось, что пострадавших нет. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 жителей города.