Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 8 утра более 30 дронов ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российскими военными в понедельник с 8:00 до 15:00 мск сбито 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской областей, Крымом и Черным морем.

Как сообщал ранее глава региона Вениамин Кондратьев в мессенджере Мах, город Туапсе минувшей ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще один - пострадал.

Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба.