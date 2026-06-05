Поиск

В России производство вина в январе-апреле снизилось на 14,8%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В России производство вина продолжает снижаться быстрее, чем выпуск водки.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в январе-мае 2026 года винодельческая отрасль произвела 12,5 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 14,8% меньше, чем годом ранее. Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 15,6%, до 5,1 млн дал, ликерных - на 25,7%, до 408,9 тыс. дал.

Водочные предприятия за 5 месяцев произвели 23,9 млн дал водки, что на 4,2% меньше, чем год назад. Выработка коньяка снизилась на 1%, до 2,7 млн дал, ликеро-водочных изделий выросла на 10,1%, до 7,3 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было произведено 36,6 млн дал (на 2% меньше).

Продолжается снижение производства слабоалкогольных напитков - на 38,9%, до 366,3 тыс. дал.

Всего в январе-мае было произведено 55, 5 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что 7,5% меньше, чем год назад.

Выработка продуктов брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-мае снизилась на 2,6%, до 361,8 млн дал. В частности, производство пива сократилось на 2,5%, до 309,5 млн дал, пивных напитков - на 5,7%, до 46,4 млн дал.

Сидра, пуаре и медовухи изготовлено на 6,4% больше - 5,9 млн дал. Наибольшая положительная динамика - на 7,7% (до 4,2 млн дал) зафиксирована на рынке сидра. Производство медовухи выросло на 4,%, до 1,6 млн дал. Выработка пуаре упала почти на 19,4%, до 86,4 тысячи дал.

В целом производство алкогольной продукции составило 417,3 млн дал, что 3,4% меньше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шохин сообщил об ожидании бизнесом изменения бюджетного правила

В России производство вина в январе-апреле снизилось на 14,8%

Уолл-стрит закрылась преимущественно в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

 Уолл-стрит закрылась преимущественно в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

В "Аэрофлоте" заявили, что обеспечены топливом по всей сети маршрутов

"Росатом" начал строительство АЭС в Узбекистане

 "Росатом" начал строительство АЭС в Узбекистане

Президент РФ заявил, что жесткие меры по снижению инфляции дают результат

Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

Нефть ускорила снижение, Brent опустилась до $95,1 за баррель

С рядом нефтекомпаний уже достигнуты договоренности о поставках топлива на внутренний рынок

Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

 Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9750 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2479 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов