В России производство вина в январе-апреле снизилось на 14,8%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В России производство вина продолжает снижаться быстрее, чем выпуск водки.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в январе-мае 2026 года винодельческая отрасль произвела 12,5 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 14,8% меньше, чем годом ранее. Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 15,6%, до 5,1 млн дал, ликерных - на 25,7%, до 408,9 тыс. дал.

Водочные предприятия за 5 месяцев произвели 23,9 млн дал водки, что на 4,2% меньше, чем год назад. Выработка коньяка снизилась на 1%, до 2,7 млн дал, ликеро-водочных изделий выросла на 10,1%, до 7,3 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было произведено 36,6 млн дал (на 2% меньше).

Продолжается снижение производства слабоалкогольных напитков - на 38,9%, до 366,3 тыс. дал.

Всего в январе-мае было произведено 55, 5 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что 7,5% меньше, чем год назад.

Выработка продуктов брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-мае снизилась на 2,6%, до 361,8 млн дал. В частности, производство пива сократилось на 2,5%, до 309,5 млн дал, пивных напитков - на 5,7%, до 46,4 млн дал.

Сидра, пуаре и медовухи изготовлено на 6,4% больше - 5,9 млн дал. Наибольшая положительная динамика - на 7,7% (до 4,2 млн дал) зафиксирована на рынке сидра. Производство медовухи выросло на 4,%, до 1,6 млн дал. Выработка пуаре упала почти на 19,4%, до 86,4 тысячи дал.

В целом производство алкогольной продукции составило 417,3 млн дал, что 3,4% меньше, чем годом ранее.