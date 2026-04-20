Вступление в силу закона о техобслуживании лифтов в многоквартирных домах хотят перенести на 2027 г.

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил поправку в Жилищный кодекс РФ, которая на полгода переносит срок вступления в силу закона о совершенствовании порядка обслуживания, содержания и ремонта лифтов в многоквартирных домах.

Согласно новой редакции Жилищного кодекса новые нормы вступят в силу не 1 сентября 2026 г., а 1 марта 2027 г. Поправка была внесена депутатом Сергеем Колуновым ко второму чтению законопроекта (№1106851-8), который в рамках первого чтения касался вопросов обеспечения жильем космонавтов.

Принятый в декабре 2025 г. закон определяет круг лиц, имеющих право осуществлять техническое обслуживание и ремонт лифтов. Предполагался, что к работам будут допущены специализированные лифтовые организации (индивидуальные предприниматели или юрлица), соответствующие правилам, которые определит правительство, и включенные в Федеральный перечень специализированных организаций, наделенных правом на осуществление такой деятельности. Орган, ответственный за ведение перечня, также утвердит правительство России.

Поправку о продлении срока вступления в силу Госдума рассмотрит 22 апреля.