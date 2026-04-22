Дума перенесла на 2027 год вступление в силу закона о техобслуживании лифтов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправку в Жилищный кодекс, которая на полгода переносит срок вступления в силу закона о совершенствовании порядка обслуживания, содержания и ремонта лифтов в многоквартирных домах.

В новой редакции Жилищного кодекса новые нормы вступят в силу не 1 сентября 2026 года, а 1 марта 2027 года.

Депутат Сергей Колунов ранее внес эту поправку ко второму чтению законопроекта № 1106851-8, который в рамках первого чтения касался вопросов обеспечения жильем космонавтов.

Принятый в 2025 году закон определяет круг лиц, имеющих право осуществлять техническое обслуживание и ремонт лифтов. Предполагается, что к работам будут допущены специализированные лифтовые организации (индивидуальные предприниматели или юрлица), соответствующие правилам, которые определит правительство, и включенные в федеральный перечень специализированных организаций, наделенных правом на осуществление такой деятельности. Орган, ответственный за ведение перечня, также утвердит правительство России.

