Энергоснабжение Энергодара временно отключено из-за неотложных ремонтных работ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Энергодаре Запорожской области временно отключено энергоснабжение в связи с проведением неотложных ремонтно-восстановительных работ на электротехническом оборудовании, сообщил глава города Максим Пухов.

"Для выполнения неотложных ремонтно-восстановительных работ на электротехническом оборудовании отключено энергоснабжение Энергодара", - написал он в Мах.

По его данным, подача электроэнергии будет восстановлена ориентировочно к 12:00 21 апреля.

В Энергодаре расположена самая крупная атомная станция в Европе.