В Энергодаре устранили последствия аварии на водозаборе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Энергодаре (Запорожская область) устранили аварию на водозаборе после того, как он был вечером обесточен из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщила администрация города.

"Восстановлена подача электроэнергии на Тепловодоканал. В настоящий момент идет поэтапный запуск оборудования и заполнение сетей", - говорится в сообщении.

Мэр города Максим Пухов вечером 22 апреля сообщил, что украинские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Энергодара, был обесточен водозабор и прервано водоснабжение.