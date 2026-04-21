Грузовой корабль "Прогресс МС-32" завершил миссию на МКС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовик отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты намечается в 4:14 мск. Затем корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится.

По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-32" прибыл на МКС 13 сентября 2025 года и доставил почти 2,5 тонны грузов.

Запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-34" к станции намечен на 26 апреля.

Роскосмос Прогресс МС-32 МКС
Новости

Контактная сеть повреждена на станции Персиановка СКЖД, задерживаются 15 поездов

Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

Уровень сложности устного экзамена по истории в 9-м классе обещают сделать адекватным

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

FAW отзывает в России 14 тыс. грузовиков CA 4180 для устранения нарушений техрегламента

АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

На досрочном ЕГЭ нарушителя со шпаргалкой выявил ИИ

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1803 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов