Грузовой корабль "Прогресс МС-32" завершил миссию на МКС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовик отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты намечается в 4:14 мск. Затем корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится.

По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-32" прибыл на МКС 13 сентября 2025 года и доставил почти 2,5 тонны грузов.

Запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-34" к станции намечен на 26 апреля.