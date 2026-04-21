С начала года в зоне СВО под контроль ВС РФ перешли 80 населенных пунктов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В марте-апреле в зоне спецоперации под контроль российской армии перешли 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории, всего с начала года под контроль взяты 80 населенных пунктов и более 1,7 тыс. кв. км территории, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Продолжается выполнение задач специальной военной операции. В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории", - заявил Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

"Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 кв. км территории", - сообщил он.