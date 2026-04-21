Глава Генштаба сообщил, что под российским контролем 70% города Красный Лиман

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" ведут бои за город Красный Лиман в ДНР, около 70% его территории находится под российским контролем, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Наиболее активные боевые действия идут на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана. Под нашим контролем находится около 70% территории города", - заявил Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

По его словам, в настоящее время соединениями и воинскими частями группировки "Запад" ведутся уличные бои по уничтожению украинских подразделений в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван.