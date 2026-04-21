Автомобильный мост через реку Туманная состыковали на границе РФ и КНДР

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Церемония стыковки пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР состоялась во вторник, сообщил Минтранс РФ.

Участие в мероприятии в онлайн-режиме приняли глава министерства Андрей Никитин и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР, глава Минприроды Александр Козлов.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 г. в присутствии глав государств двух стран. Строительные работы стартовали в апреле 2025 г.

"Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность", - цитирует Никитина пресс-служба Минтранса РФ.

Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, самого моста - 1 км. На нем будут две полосы движения. Над проектом с российской стороны работают 70 человек и 30 единиц спецтехники.

Запуск моста, как отмечают в Минтрансе РФ, позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и "превратить приграничные территории РФ и КНДР в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором".

По нацпроекту "Эффективная транспортная система" в районе моста строят пункт пропуска Хасан с десятью полосами движения. По плану на старте эксплуатации этот погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2,85 тыс. человек в сутки.