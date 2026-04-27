Трутнев потребовал "лечить хирургически" срывы сроков ремонта погранпереходов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Регулярные переносы сроков реконструкции погранпереходов в Забайкальском крае требуют разбирательств и "хирургических" изменений, заявил на совещании в Забайкалье вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"С совещания на совещание продолжаем говорить о том, что срываются переносы сроков, реконструкция производится не вовремя. Я почитаю таблицу, которая передо мной лежит. Забайкальск - первоначальный срок завершения строительства в 2022 году, переносы - 2023, 2025 и 2028 годы. Замечательно! Почему никто не уволен, никак понять не могу", - отметил он.

Для погранперехода Староцурухайтуйский, как прозвучало на совещании, первоначальной датой был указан 2024 год, затем сроки перенесены на 2026 год, в последующем - на 2027 год.

Развитие пограничной инфраструктуры для Забайкалья, как отметил Трутнев, может значительно улучшить экономику не только самого региона, но и всего Дальнего Востока. Таблицу с переносами сроков полпред назвал "хроникой безответственности".

"Давайте разбираться, что выполняется вовремя, а с чем нам надо проводить какие-то хирургические изменения", - сказал Трутнев.

Он пообещал, что предложит главе государства, чтобы 11-ый Восточный экономический форум был посвящен вопросам выполнения поручений президента.

Проект реконструкции двухстороннего автомобильного пункта пропуска Староцурухайтуйский предусматривает модернизацию 20 титульных зданий и сооружений. Пропускная способность погранперехода по проекту увеличится до 980 автомобилей в сутки.

Погранпереход Забайкальск-Маньчжурия - наиболее крупный автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе. Реконструкция МАПП Забайкальск с проектной пропускной способностью не менее 2,4 тысячи транспортных средств в сутки позволит перевести этот пункт пропуска в круглосуточный режим работы на постоянной основе.