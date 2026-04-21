Путин в среду проведет переговоры с президентом Республики Сейшельские Острова

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также международной и региональной проблематики", - говорится в сообщении.