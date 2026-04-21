Нанесены удары по цехам производства украинских БПЛА дальнего действия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия украинской армии, сообщает во вторник министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении ведомства.

Удары нанесены также по пунктам временной дислокации вооружённых формирований противника в 149 районах, говорится в сводке.