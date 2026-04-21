Госдума приняла закон о порядке цифрового информирования аграриев о господдержке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 1082652-8, который отменяет положения о создании отдельной цифровой системы для обработки заявок на поддержку в сельском хозяйстве.

Сейчас эти функции уже выполняет ГИИС "Электронный бюджет", а информирование заявителей идет через портал госуслуг, поэтому нормы о старой системе предлагают признать утратившими силу.

Эту инициативу в ноябре 2025 года внесло в парламент правительство.

В пояснительной записке указано, что законопроект подготовлен для исключения из законодательных актов положений об информационной системе цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства. Речь идет о статье 17.1 закона "О развитии сельского хозяйства", которая была принята в 2022 года для запуска отдельной IT-системы.

Правительство отмечает, что необходимость в ней отпала. Сейчас все заявки на субсидии подаются и рассматриваются через ГИИС "Электронный бюджет", а функционал об информировании аграриев о конкурсах, ходе рассмотрения заявок и других мероприятиях уже перенесен на площадку единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Чтобы избежать дублирования, законопроект предлагает: закрепить информирование через ЕПГУ, исключить статью 17.1 закона о сельском хозяйстве, убрать связанные нормы из законов 2022 и 2024 годов, которые вводили информационную систему цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

