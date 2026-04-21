Минфин 22 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26254

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 22 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26254 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 5-го купонного дохода - 7 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26254 с погашением 3 октября 2040 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 21 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).