Минфин 13 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26249 и 26253

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 13 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26249 и ОФЗ-ПД серии 26253 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 14 полугодовых купонных периодов, дата выплаты 2-го купонного дохода - 24 июня 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).

Облигации серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года имеют 26 полугодовых купонных периодов, дата выплаты 2-го купонного дохода - 21 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-26-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
