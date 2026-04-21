Путин считает нужным помочь в Дагестане даже тем, чьи дома были построены без должного оформления

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость оказания помощи пострадавшим после наводнения домовладельцам в Дагестане, даже если их дома были построены с нарушениями правил.

"Что важно: конечно, я это знаю, многие строения, домовладения были построены без должного оформления. И нужно, имея это ввиду, в будущем делать всё для того, чтобы оформление было своевременным, в нужном и полном объеме. Но - и вот всё, что скажу после этого "но" очень важно: люди же все равно построили, и часто у них ничего другого, кроме того, что было построено даже с нарушением нормативных документов, - у них ничего нет. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чём, и не помогать этим людям, - нельзя. Нужно всё равно помогать", - сказал президент РФ на встрече с представителями муниципального сообщества во вторник.

Путин подчеркнул при этом необходимость избежания излишнего формализма.

"Здесь очень важно не терять темпы при обследовании пострадавших территорий, домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что, в каком объеме должно быть восстановлено", - сказал глава государства.

Президент РФ пообещал обсудить с правительством механизмы поддержки граждан, желающих застраховать свое жилье на случай ЧП.

На совещании глава государства обратил внимание на то, что большинство жилых строений, разрушенных наводнением в Дагестане, были не застрахованы, поскольку у людей нет на это средств. "Это серьёзная вещь. Нужно будет на правительственном уровне тоже подумать. Конечно, у людей часто денег нет, чтобы платить за страховку, но страховка - хорошее подспорье. Поэтому, может быть, надо с регионального и с федерального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что страхование жилья - "хороший способ защиты интересов граждан".

"Мы подумаем, и с правительством посоветуемся", - пообещал президент.