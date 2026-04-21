Путин считает нужным помочь в Дагестане даже тем, чьи дома были построены без должного оформления

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость оказания помощи пострадавшим после наводнения домовладельцам в Дагестане, даже если их дома были построены с нарушениями правил.

"Что важно: конечно, я это знаю, многие строения, домовладения были построены без должного оформления. И нужно, имея это ввиду, в будущем делать всё для того, чтобы оформление было своевременным, в нужном и полном объеме. Но - и вот всё, что скажу после этого "но" очень важно: люди же все равно построили, и часто у них ничего другого, кроме того, что было построено даже с нарушением нормативных документов, - у них ничего нет. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чём, и не помогать этим людям, - нельзя. Нужно всё равно помогать", - сказал президент РФ на встрече с представителями муниципального сообщества во вторник.

Путин подчеркнул при этом необходимость избежания излишнего формализма.

"Здесь очень важно не терять темпы при обследовании пострадавших территорий, домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что, в каком объеме должно быть восстановлено", - сказал глава государства.

Президент РФ пообещал обсудить с правительством механизмы поддержки граждан, желающих застраховать свое жилье на случай ЧП.

На совещании глава государства обратил внимание на то, что большинство жилых строений, разрушенных наводнением в Дагестане, были не застрахованы, поскольку у людей нет на это средств. "Это серьёзная вещь. Нужно будет на правительственном уровне тоже подумать. Конечно, у людей часто денег нет, чтобы платить за страховку, но страховка - хорошее подспорье. Поэтому, может быть, надо с регионального и с федерального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что страхование жилья - "хороший способ защиты интересов граждан".

"Мы подумаем, и с правительством посоветуемся", - пообещал президент.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 21 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

