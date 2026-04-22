Не имеющим документы на жилье дагестанцам помогут из внебюджетных источников

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пострадавшим от наводнения жителям Дагестана, у которых нет документов на домовладения, окажут помощь через внебюджетные источники, сообщил в мессенджере глава республики Сергей Меликов.

Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин поручил оперативно провести обследование поврежденного из-за непогоды в республике жилья и принять решения по его восстановлению. Он также призвал помочь пострадавшим жителям республики, не оформившим надлежащие документы на свои дома, применив для этого возможные нормативно-правовые решения.

"Полностью разделяю эту позицию: с первых дней мы выстраиваем работу именно так. В своем первом докладе Владимиру Владимировичу я отмечал: многие жители не успели оформить право собственности на свои дома, поэтому не могут рассчитывать на полный объем господдержки. Таких людей мы поддержим через внебюджетные источники", - написал Меликов.

По его словам, власти республики ведут работу по предотвращению незаконной застройки, соблюдая при этом правила комплексного развития территорий.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленны были 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали 6 человек.