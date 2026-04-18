В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

В Дагестане остаются подтопленными 117 домов
Последствия обильных ливневых дождей в селе Кала (Дагестан) в начале апреля
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 100 домов остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу.

"В Республике Дагестан в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 15 пунктах временного размещения находятся 537 человек, из них - 159 дети. В двух муниципалитетах продолжается восстановление энергоснабжения.

Сообщается также, что в Чеченской Республике подтопленных домов и приусадебных участков нет. Продолжаются восстановительные работы. Жителей информируют о ситуации и мерах по ликвидации последствий ЧС. Комиссия оценивает ущерб.

Всего к ликвидации последствий непогоды на Северном Кавказе от РСЧС привлечено свыше 2 тыс. человек и 680 единиц техники, в том числе авиация МЧС России.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище было эвакуировано свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района.

В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

 В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

 До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

Глава МИД РФ прибыл в Турцию, где примет участие в Анталийском дипломатическом форуме

 Глава МИД РФ прибыл в Турцию, где примет участие в Анталийском дипломатическом форуме
