Пострадавших от наводнения дагестанцев могут освободить от части налогов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Дагестана прорабатывают дополнительные меры поддержки пострадавших от наводнения жителей, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Предложено установить для пострадавших граждан дополнительные меры поддержки в виде: освобождения от уплаты транспортного налога; бесплатного предоставления в собственность либо предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков; освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц; освобождения от платы за коммунальные услуги по отоплению, водоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению жилого помещения (на время проведения ремонтных работ в пострадавших жилых помещениях)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, власти рассматривают вопрос поддержки ИП и юрлиц, в том числе в виде освобождения от уплаты ряда налогов и предоставления субсидии из бюджета Дагестана на возобновление предпринимательской деятельности. Учет пострадавших предпринимателей поручено вести Агентству по предпринимательству и инвестициям региона.

В пресс-службе добавили, что правительством республики проведен анализ правовых актов региона и других субъектов, регламентирующих вопросы ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, в том числе связанных с осуществлением выплат.

"Необходимо иметь представление об основных направлениях совершенствования нормативной базы, включающей уточнение механизмов оценки ущерба, повышение доступности помощи, а также усиление превентивных мер. Нам нужны меры, которые могут сделать систему возмещения ущерба более эффективной, справедливой и устойчивой, что в свою очередь повысит защищенность граждан", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 тыс. 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района.