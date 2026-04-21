Росздравнадзор заявил о стабильном производстве и поставках вакцины от клещевого энцефалита

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Остатки вакцины для профилактики клещевого энцефалита в России составляют более 2,3 млн доз; препарат стабильно производится и поставляется в лечебную сеть, сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре.

"Вакцина для профилактики клещевого энцефалита стабильно производится и поставляется в лечебную сеть, объемы поставок соответствуют среднегодовым значениям прошлых лет", - говорится в сообщении ведомства во вторник.

Так, в 2025 году введено в гражданский оборот более 5,3 млн доз вакцины, с начала текущего года - более 2 млн.

По данным системы маркировки, остатки составляют более 2,3 млн доз вакцины, сообщили в Росздравнадзоре.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о дефиците вакцины для профилактики клещевого энцефалита в некоторых регионах России.