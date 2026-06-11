Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, есть пострадавшие

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, произошло возгорание, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край отражает атаку врага. По всей территории объявлена беспилотная опасность. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание. (...) По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь", - написал глава региона в Max.

Также, по его словам, в ночь на четверг атаке БПЛА подвергся Северский район. Повреждены несколько частных домов, один человек пострадал.

Глава Краснодара Евгений Наумов уточнил, что обломки БПЛА упали в Центральном внутригородском округе. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в четверг оперштаб Кубани информировал о падении обломков беспилотников в поселке Афипское, в результате возник пожар на территории НПЗ.