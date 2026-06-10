Осуждены 17 фигурантов дела о "шариатском патруле" в Кабардино-Балкарии

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Черекский районный суд Кабардино-Балкарии вынес обвинительный приговор в отношении 17 жителей республики по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы КБР.

Отмечается, что в январе 2023 года местный религиозный радикал создал экстремистское сообщество, направленное на пропаганду религиозного превосходства, навязывание собственных представлений о религиозных нормах.

Суд установил, что в 2023-2024 годах участники сообщества организовывали так называемые "шариатские патрули", в ходе которых выявляли людей, подозреваемых ими в употреблении алкогольных напитков, наркотических средств или в другом поведении, противоречащем их религиозным взглядам.

Фигуранты проводили незаконные разбирательства, оказывали на людей психологическое давление, а также применяли насилие. В отдельных случаях потерпевших заставляли публично признавать вину, приносить извинения, давать обещания изменить образ жизни и следовать установленным участниками сообщества правилам.

Лидеру сообщества инкриминировали ч.1 ст.282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества, остальным 16 фигурантам - ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном.

По решению суда организатор "шариатского патруля" получил 4 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Его также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе религиозных общественных организаций.

Остальные фигуранты дела приговорены к различным срокам лишения свободы - от 2 лет 1 месяца до 2 лет 10 месяцев в колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, уточнили в суде.