Поиск

Осуждены 17 фигурантов дела о "шариатском патруле" в Кабардино-Балкарии

Осуждены 17 фигурантов дела о "шариатском патруле" в Кабардино-Балкарии
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Черекский районный суд Кабардино-Балкарии вынес обвинительный приговор в отношении 17 жителей республики по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы КБР.

Отмечается, что в январе 2023 года местный религиозный радикал создал экстремистское сообщество, направленное на пропаганду религиозного превосходства, навязывание собственных представлений о религиозных нормах.

Суд установил, что в 2023-2024 годах участники сообщества организовывали так называемые "шариатские патрули", в ходе которых выявляли людей, подозреваемых ими в употреблении алкогольных напитков, наркотических средств или в другом поведении, противоречащем их религиозным взглядам.

Фигуранты проводили незаконные разбирательства, оказывали на людей психологическое давление, а также применяли насилие. В отдельных случаях потерпевших заставляли публично признавать вину, приносить извинения, давать обещания изменить образ жизни и следовать установленным участниками сообщества правилам.

Лидеру сообщества инкриминировали ч.1 ст.282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества, остальным 16 фигурантам - ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном.

По решению суда организатор "шариатского патруля" получил 4 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Его также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе религиозных общественных организаций.

Остальные фигуранты дела приговорены к различным срокам лишения свободы - от 2 лет 1 месяца до 2 лет 10 месяцев в колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, уточнили в суде.

КБР Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Осуждены 17 фигурантов дела о "шариатском патруле" в Кабардино-Балкарии

 Осуждены 17 фигурантов дела о "шариатском патруле" в Кабардино-Балкарии

Три фрагмента поврежденного полотна спасены из атакованного БПЛА музея-панорамы в Севастополе

Воздушно-космические силы России возглавил Александр Чайко

Roblox разблокировали в России

 Roblox разблокировали в России

Атакованный дронами колледж в Старобельске планируют восстановить

Пожар в здании панорамы в Севастополе локализован на площади 600 кв. метров

Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

 Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

Путин поручил усилить безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры

Отпуск топлива временно приостановлен на 15 АЗС Кубани на фоне роста спроса

В МИД РФ пройдет встреча с послами Франции, ФРГ и Британии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2577 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9841 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов