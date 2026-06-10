Три фрагмента поврежденного полотна спасены из атакованного БПЛА музея-панорамы в Севастополе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Из здания панорамы Музея обороны Севастополя эвакуированы три фрагмента повреждённого огнём полотна, спасатели продолжают вывозить уцелевшие части картины, сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя.

"На данный момент из здания уже эвакуированы 3 фрагмента повреждённого огнём полотна. Работа по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотна продолжается. Вопросы их дальнейшей реставрации и восстановления находятся в компетенции профильных специалистов, которым предстоит оценить состояние живописных полотен, целесообразность и возможности проведения необходимых восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Как уточнил директор музея Михаил Смородкин, в 2:48 ночи беспилотник целенаправленно ударил по крыше здания. После попадания возникло возгорание, затем прогремел повторный взрыв.

"В 2:48 ночи в здание панорамы был нанесён удар беспилотным летательным аппаратом. По имеющимся данным и записям камер видеонаблюдения, беспилотник целенаправленно влетел в крышу здания по указанной траектории. После попадания произошло возгорание, а затем - повторный взрыв. Речь идёт о прямом попадании в крышу здания панорамы", - приводит пресс-служба музея слова Смородкина.

Обстоятельства происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники МЧС почти 16 часов ликвидируют последствия пожара. Основное возгорание локализовано, сейчас идёт проливка конструкций.

Детальную оценку ущерба проведут после того, как экстренные службы завершат работу и появится доступ в здание. О результатах обследования и состоянии экспонатов сообщат дополнительно.

Музей взаимодействует со всеми профильными службами, чтобы сохранить культурное наследие и минимизировать последствия ЧП, добавили в пресс-службе музея.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в среду, что беспилотник повредил здание панорамы "Оборона Севастополя", внутреннее убранство музея уничтожено. Пострадавших и погибших нет.