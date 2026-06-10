Что произошло за день: среда, 10 июня

Уничтоженное полотно "Оборона Севастополя", разблокировка Roblox, умерла Людмила Чурсина.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Удар украинских БПЛА по зданию панорамы уничтожил полотно "Оборона Севастополя". Из здания эвакуированы три фрагмента повреждённой огнём картины, спасатели продолжают вывозить уцелевшие части. Минкультуры обещало сделать всё возможное для восстановления Панорамы.

- Владимир Путин заявил, что правомерно ожидать снижения ключевой ставки на фоне результатов по борьбе с инфляцией. По словам президента, предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дали эффект.

- Roblox разблокировали в России. Минцифры РФ сообщило, что платформа полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

- Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников. Росимущество вновь объявляет голландский аукцион по ЮГК с понижением до 50% от стартовой цены (до 81 млрд руб.), итоги - 19 июня.

- Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Ей было 84 года. О дате, времени и месте прощания с Чурсиной будет объявлено позднее.

- Восемь АЗС "Атан" в Севастополе возобновляют свободную продажу бензина. На автозаправочных станциях сети "ТЭС" отпуск топлива продолжается только по QR-кодам. В Краснодарском крае реализация топлива временно прекращена на 15 из 1 тыс. действующих АЗС на фоне повышенного спроса. Власти Ростовской области сообщили, что дефицита не наблюдается, все крупные сети АЗС в регионе регулярно получают бензин и дизтопливо.

- Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на юго-западе Москвы. Несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала взрывное устройство, которое передала несовершеннолетнему парню. Он разместил устройство на машине, принадлежащей сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Взрыв произошел 9 июня, никто не пострадал.

- Десять пассажирских поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на участке Куйбышевской железной дороги. Причины отключения напряжения в контактной сети не уточняются.

- Воздушно-космические силы России возглавил генерал-полковник Александр Чайко. Он командовал группировкой российских войск в Сирии, был командующим войсками Восточного военного округа, с июня 2025 года по май 2026 года занимал пост заместителя начальника российского Генштаба.