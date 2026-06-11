На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории НПЗ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Обломки беспилотников упали в поселке Афипское Краснодарского края, возник пожар на территории НПЗ, сообщает оперштаб региона в мессенджере Max.

"В Северском районе идет отражение атаки БПЛА. Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что обломки дронов ВСУ также обнаружены по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки, еще в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль.

Пострадавших, по предварительным данным, не зафиксировано.