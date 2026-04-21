Регистрация менингококковой вакцины в РФ планируется в первой половине 2027 года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Регистрация отечественной менингококковой вакцины планируется в первом полугодии следующего года, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

"Мы рассчитываем, что мы получим регистрацию препарата в части вакцинации против менингококковой инфекции, - это первое полугодие 2027 года. Надеемся, в эти сроки мы должны будем уложиться", - сказал Шавалиев на совещании Комитета Госдумы по охране здоровья во вторник.

Ранее Шавалиев сообщил, что несколько производителей в России приступили к финальной стадии клинических испытаний отечественной вакцины от менингококковой инфекции.