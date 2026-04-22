Комитет Госдумы попросил сделать прививку от менингококка обязательной

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья обратился к правительству РФ с просьбой включить прививку от менингококка в Национальный календарь прививок.

"Комитет Госдумы по охране здоровья выступает за скорейшее принятие данного решения и готов максимально оперативно подключиться к его реализации. Однако сперва необходимо, чтобы правительство внесло соответствующий законопроект. В случае его внесения в Госдуму мы будем рассматривать его в кратчайшие сроки", - цитирует председателя комитета Сергея Леонова пресс-служба в среду.

Менингококковая инфекция - острое бактериальное заболевание, способное быстро распространяться среди населения, особенно в закрытых коллективах, например, в детских садах, школах или казармах. Она остается жизнеугрожающим заболеванием с высокой летальностью, часто возникают тяжелые инвалидизирующие последствия, отмечается в сообщении пресс-службы комитета.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году в России отмечался подъем заболеваемости, пик пришелся на апрель прошлого года. С конца лета по весну этого года Роспотребнадзор стабилизировал ситуацию с распространением менингококковой инфекции, в настоящее время регистрируются единичные случаи заболеваний.

В основном в зоне риска - дети всех возрастных групп, но и в этой категории заболеваемость снизилась на 31,5%.

В настоящее время вакцинацию против менингококковой инфекции проводят только по эпидемическим показаниям и за счет бюджетных средств субъектов РФ. В период с 2023 по 2026 год в России было привито порядка 2,1 млн человек, в том числе более 1 млн детей.