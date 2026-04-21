Кишинев проинформирован о задержании в РФ молдаванина по обвинению в подготовке теракта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти проинформировали посольство Молдавии в Москве о задержании гражданина республики, который обвиняется в предполагаемом участии в подготовке теракта, сообщила дипмиссия.

Дипломаты уже направили запросы российским компетентным органам о подробной информации по делу и об организации встречи консульского сотрудника с задержанным.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдавии, а также граждан Украины и России по подозрении в подготовке террористического акта. По сведениям ФСБ, они планировали нападение на "высокопоставленного сотрудника силовых структур", используя электросамокат со взрывчаткой.