Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на высокопоставленного силовика в Москве

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании граждан России, Украины и Молдавии по подозрению в подготовке покушения в Москве на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов с использованием заминированного электроскутера.

Задержаны гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и гражданин России, 2009 года рождения, сообщили в ЦОС. По данным спецслужбы, гражданин Украины служит в ВСУ, а в марте 2025 года он был завербован СБУ и направлен в Москву, где изъял взрывчатку из тайника и спрятал ее в багажнике электроскутера.

Задержанный гражданин Молдавии был завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе.

"В день подготовки теракта он арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию для передачи противнику в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва" , - сообщили в ЦОС.

Гражданин России по заданию СБУ снимал парковку, где должны были поставить заминированный скутер, считает следствие.

Розыск других возможных причастных к подготовке теракта продолжается.

В начала апреля ЦОС сообщал о предотвращении в Москве покушения на высокопоставленного руководителя правоохранительной системы. Тогда в спецслужбе сообщили, что в ходе проверок безопасности у одного из столичных бизнес-центров был обнаружен электроскутер, с заминированным пауэрбанком в багажнике.

Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по статьям о незаконном хранении и сбыте оружия, "с дальнейшей квалификацией по ч.2 ст.30, ст.205 "теракт" УК".

В спецслужбе отметили, что аналогичная тактика применялась при покушении на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, который погиб в результате подрыва.