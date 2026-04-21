Депутаты предложили продлить норму о списании кредитов военнослужащим-контрактникам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о продлении механизма списания просроченных кредитов до 10 млн руб. для мобилизованных, призывников (кроме курсантов) и контрактников, участвующих в специальной военной операции, если по кредитам начато судебное взыскание.

Документ (№1212266-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно закону, принятому в конце 2024 г., списанию подлежат обязательства по кредитным договорам, по которым до 1 декабря 2024 г. вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. Списать могут до 10 млн руб. Право на списание имеют призывники на военную службу по мобилизации, военнослужащие по призыву (за исключением курсантов военных училищ и вузов), а также иные граждане, не проходящие военную службу, но заключившие контракт сроком на один год и более. Списание распространяется также на супругов этой категории граждан.

Законопроект предлагает распространить механизм на кредиты, по которым судебное взыскание начато до 1 мая 2026 г.

Закон в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования.