Госдума на неделе рассмотрит четыре законопроекта о соцподдержке участников СВО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседаниях в течение недели рассмотрит четыре законопроекта об усилении мер социальной поддержки участников СВО и их близких, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума на этой неделе рассмотрит четыре законопроекта, направленных на усиление социальных гарантий и расширения мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Соответствующее решение принято на заседании Совета Госдумы", - цитируют в пресс-службе во вторник слова Володина.

По его словам, вопросы поддержки участников СВО, их родных - ключевой приоритет в работе депутатов: начиная с 2022 года в интересах солдат и офицеров, а также их близких Госдумой принято 164 закона, еще 13 законопроектов находятся на рассмотрении.

Во втором чтении в среду депутаты рассмотрят изменения в законодательство об установлении права одного из родителей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, на предоставление ежегодного отпуска одновременно с ним, а также о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников СВО.

В первом чтении 13 мая планируется рассмотреть инициативу об освобождении от обязательств по просроченным кредитам участников специальной военной операции, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов. Обязательным условием станет наличие вступившего в силу до этой даты решения суда о взыскании задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей. Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.

Кроме того, 14 мая Госдума планирует рассмотреть во втором чтении изменения в Налоговый кодекс РФ. Предлагается освободить от уплаты госпошлины членов семьи и близких родственников участников СВО при оформлении ими регистрации унаследованного транспортного средства.

