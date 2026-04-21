Володин объяснил отзыв поправок о лишении приобретенного гражданства не вставших на военный учет

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что норма об отзыве приобретенного российского гражданства у тех, кто не встал на воинский учет, уже действует в российском законодательстве, поэтому законопроект, предлагавший аналогичные нормы, был отозван авторами.

"Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта, в котором предлагалось лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята", - написал он в мессенджерах.

Она отражена в Федеральном законе от 8 августа 2024 года № 281-ФЗ, который вступил в силу в тот же день, отметил председатель Госдумы. Согласно этому закону, гражданство Российской Федерации прекращается за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, выразившееся в том числе в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Володин напомнил, что всего на сегодняшний день можно лишиться приобретенного гражданства России более чем по 80 основаниям.

По его словам "тема соблюдения законодательства нашей страны теми, кто хочет стать её гражданами, была и остаётся приоритетной в работе Государственной Думы".

"Все, кто приезжает в Россию, должны знать русский язык, уважать нашу культуру и соблюдать законы РФ и вставать на воинский учет при приеме в гражданство РФ. В случае неисполнения этой обязанности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 281-ФЗ гражданство Российской Федерации", - подчеркнул Володин.

Законопроект о возможности лишать приобретенного гражданства России за отказ от постановки на воинский учет был внесен в Думу в июле 2025 года. Недавно он был отозван.

Вячеслав Володин Госдума
