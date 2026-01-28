Законопроект о лишении гражданства РФ за непостановку на воинский учет одобрен для I чтения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект о лишении приобретенного гражданства из-за непостановки на воинский учет.

"После принесения присяги гражданина России, одновременно с получением российского паспорта, иностранцы, пожелавшие стать нашими соотечественниками, получают на руки и направление для постановки на воинский учет. Однако до военкомата доходят не все. Очевидно, что те, кто присягнул на верность России и стал нашим гражданином, вместе с защитой и социальными благами, которые предоставляет российский паспорт, принимают на себя и обязанность защищать свое новое Отечество. Если это не так, то такие "пользователи" выгод от приобретения российского гражданства должны быть его лишены", - прокомментировал инициативу в телеграм-канале законопроект ее соавтор, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Обновленная версия законопроекта (968530-8) предусматривает, что граждане, приобретшие гражданство РФ и подлежащие постановке на воинский учет, обязаны явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат или подать в недельный срок соответствующее заявление через "Госуслуги".

Согласно проекту закона, если гражданин РФ принят в гражданство РФ или признан гражданином РФ в связи с наличием родственников - граждан РФ, либо одновременно с его родителем (усыновителем, опекуном, попечителем), гражданство РФ которых подлежит прекращению из-за непостановки на воинский учет, то гражданство РФ такого лица подлежит прекращению одновременно с указанными лицами.

Решение о лишении гражданства РФ принимается в течение 30 дней после установления комиссией по постановке на воинский учет соответствующего факта, также говорится в проекте закона.

Гражданство прекращается независимо от времени приобретения гражданства РФ при условии, что факт неисполнения обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет имел место после 8 августа 2024 года, говорится в проекте закона.

Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении гражданства РФ по упомянутым основаниям, вправе вновь обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ не ранее чем по истечении трех лет со дня принятия решения о прекращении гражданства РФ.

Президентом РФ в гуманитарных целях могут быть сокращены сроки подачи повторного заявления о приеме в гражданство РФ отдельной категорией иностранных граждан лиц без гражданства, говорится в проекте закона.

Также предусматривается, что если основанием для приобретения гражданства РФ ребенком явилось волеизъявление лица, гражданство РФ которого подлежит прекращению из-за непостановки на воинский учет, гражданство РФ такого ребенка подлежит прекращению по данному основанию совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем).

Исключение составят случаи, когда гражданство РФ приобретено ребенком по рождению либо второй родитель (усыновитель, опекун, попечитель) имеет гражданство РФ и отсутствуют основания для его прекращения или такой ребенок находится под опекой или попечительством гражданина РФ.