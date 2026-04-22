Два человека могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Под завалами частичного обрушившегося жилого дома в Сызрани могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, проведена эвакуация жильцов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"По предварительным данным под завалом могут находиться еще два человека, в том числе один ребенок. Проведена эвакуация жильцов уцелевших подъездов дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте разбора завалов объявляются минуты тишины для того, чтобы определить места возможного нахождения людей.

По данным губернатора Вячеслава Федорищева, частичное обрушение подъезда произошло в результате атаки БПЛА на Самарскую область. Из-под завалов были спасены четыре человека.