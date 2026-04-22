Следователи выехали на место обрушения дома в Сызрани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники следственного управления СКР по Самарской области выехали на место частичного обрушения дома в Сызрани, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в среду результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок. По данным МЧС РФ, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, проведена эвакуация жильцов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 апреля 2026 года Военная операция на Украине
МЧС РФ Вячеслав Федорищев Сызрань Самарская область
