Прокуратура сообщила о пострадавших в результате обрушения дома в Сызрани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пострадавшим в результате частичного обрушения подъезда дома в Сызрани оказывается медицинская помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"По предварительной информации, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на город Сызрань поврежден дом на ул. Астраханская, есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотников.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в среду результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.

По данным МЧС РФ, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, проведена эвакуация жильцов.