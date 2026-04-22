Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва у объектов Минобороны РФ в Москве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ задержала мужчину, планировавшего подрыв самодельной бомбы у объектов Минобороны РФ в Москве, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"В Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства около объектов Министерства обороны Российской Федерации" ,- сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, после совершения преступления кураторы обещали мужчине выезд на Украину.

Следственной службой УФСБ России по г. Москве и Московской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК России.

Задержанный, отметили в ФСБ, дал признательные показания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

