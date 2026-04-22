"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" на ежегодной конференции СПАРК-2026, состоявшейся в Москве 22 апреля, объявила о создании специализированного цифрового сервиса в целях развития экономического взаимодействия России и Узбекистана.

Создаваемая система объединит данные по всем юридическим лицам и ИП Узбекистана (более 1 млн). С ее помощью российские компании смогут находить партнеров, клиентов и поставщиков, запускать новые инвестиционные проекты, успешно развивать деловые отношения с одним из самых динамично развивающихся рынков.

"Новая цифровая платформа предоставит возможность осуществлять поиск партнеров в режиме реального времени, а также обеспечит соблюдение всех требований комплаенса и минимизацию корпоративных рисков", - заявила директор по развитию международного бизнеса Группы "Интерфакс" Дарья Мелех, выступая на конференции СПАРК-2026.

"При этом компании и предприниматели из Узбекистана также получат доступ к информации по своим текущим и потенциальным партнерам из России с помощью цифровых информационных продуктов "Интерфакса": СПАРКа, СМАРТ X и МАРКЕРа", - добавила она.

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, ведущее негосударственное информационное агентство. "Интерфакс" производит информационные продукты для профессионального использования в средствах массовой информации, ведомствах, компаниях и банках. Специализируется на оперативных деловых новостях с фокусом на информации, позволяющей принимать своевременные решения на финансовом рынке.

В числе известных цифровых сервисов "Интерфакса" - СПАРК (экономическая безопасность бизнеса), МАРКЕР (контроль и анализ закупок), X-Compliance (минимизация комплаенс-рисков), СКАН (анализ медиаполя и управление деловой репутацией), АСТРА (выполнение требований законодательства о трансфертном ценообразовании).